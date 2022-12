Lugagnano: Mercatini di Natale, domenica la comunità si unisce per progetti solidali

Domenica 4 dicembre si apre ufficialmente la stagione delle festività di fine anno anche nel Comune di Sona e tornano i Mercatini di Natale a Lugagnano.

Per tutta la mattinata, dalle 8.30 alle 12, come da tradizione nella piazza davanti alla chiesa, alcune delle molte associazioni parrocchiali e del territorio allestiranno dei banchetti a tema natalizio, anche gastronomici, al fine di raccogliere i fondi per autofinanziarsi e per iniziative benefiche.

Scout, Gruppo Alpini, Centro Aiuto Vita, ANTS e Comitato Genitori sono solo alcuni dei gruppi presenti all’iniziativa e sarà un’ottima occasione per condividere un momento di comunità, gustare un caldo vin brulè, trovare piccole idee regalo, comprare una torta e magari iniziare a scambiarsi dei calorosi auguri.