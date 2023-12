Lugagnano: Lunedì incontro su Piano Didattico Personalizzato, per un sereno percorso scolastico

Presso L’Albero delle Possibilità, in via Capitello 13 a Lugagnano di Sona, lunedì 4 dicembre alle ore 20.30, si tiene un incontro il cui scopo sarà quello di far comprendere al meglio quello che viene definito PDP, ovvero un Piano Didattico Personalizzato nell’ambito dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

La legge 170/2010, indica infatti di come una didattica individualizzata, personalizzata e progettata per ogni singolo individuo che affronta il proprio percorso scolastico debba e possa tenere conto delle difficoltà ma anche e soprattutto dei punti di forza di ciascuno, rispettando il suo modo di apprendere e garantendogli il suo diritto allo studio ed alla conoscenza.

L’intervento della dottoressa Eva Cacciatori, docente formatrice e tutor DSA, fornirà le conoscenze e gli strumenti compensativi utilizzabili per sostenere gli apprendimenti dell’alunno all’interno del suo percorso scolastico.

La partecipazione all’evento è gratuita ma è necessario registrare la propria presenza inquadrando il QR code che potete trovare sul sito www.alberodellepossibilita.it.