Lugagnano: Lunedì chiude un tratto di via Mancalacqua per due ore

Lavori in corso a Lugagnano lunedì 8 luglio con la chiusura al traffico della corsia di marcia in direzione Lugagnano nel tratto di via Mancalacqua, in adiacenza alla rotatoria con via Mincio, Capitello e Festara.

La chiusura, prevista con ordinanza del comandante della polizia locale di Sona Mori, riguarderà solo due ore, dalle 9 alle 11, in quanto per l’esecuzione di un intervento di manutenzione alla linea elettrica presso la cabina dovrà essere posizionata una piattaforma aerea. Il traffico veicolare in quelle due ore sarà deviato sul percorso via Mincio, via Molinara Nuova.