Un pomeriggio dedicato alla lettura e alla creatività per arricchire le biblioteche scolastiche del territorio. Domenica 29 novembre, al Centro Commerciale La Grande Mela di Lugagnano, si terrà la consegna ufficiale dei libri raccolti grazie all’iniziativa estiva “Aiutaci a crescere, regalaci un libro!”, promossa dalla Libreria Giunti al Punto per i plessi dell’Istituto Comprensivo di Sona.

L’evento inizierà alle 15.30 con un laboratorio di fumetto diviso per fasce d’età. A seguire, nella piazza centrale interna, ci sarà la consegna dei volumi ai referenti dell’IC Sona e la distribuzione di gadget ai ragazzi presenti. Per partecipare al laboratorio è necessaria l’iscrizione dei genitori scrivendo a giunti@lugagnano.it (indicando nome ed età del figlio).

L’appuntamento completa una doppia donazione eccezionale da parte dello staff Giunti, nelle persone di Teresa Colicchio, Lorenzo Bissolotti e la responsabile di area, che ha già fatto arrivare dalla sede centrale di Firenze un “kit bibliotechina” per ogni singolo plesso, dall’infanzia alla secondaria.

“Siamo sinceramente grati allo staff Giunti, che da anni porta avanti questa iniziativa unendo cultura e sociale con grande attenzione al territorio, e ci auguriamo che la collaborazione prosegua in modo proficuo – commenta la professoressa Eva Dalle Vedove, referente del progetto “Io comunico, io cresco” –. Ci teniamo inoltre a restituire gratitudine a tutti i collaboratori e donatori che arricchiscono le nostre biblioteche: dal Comune di Sona al Comitato Genitori di Lugagnano, protagonista di una preziosa economia circolare del libro.”

La rete culturale proseguirà anche nei primi mesi del 2027 con tre importanti incontri con l’autore per i ragazzi delle scuole medie: Elena Pigozzi in occasione della Giornata della Memoria, e a marzo Annalisa Strada alla sede “Anna Frank” in collaborazione con Giunti e Davide Morosinotto alla “Virgilio” in collaborazione con la libreria Jolly.

© 2026 Riproduzione riservata

ANNUNCI

♥ Se questo articolo ti è stato utile, aiutaci a continuare ad informarti Sostieni il Baco →