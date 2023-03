Lugagnano: La storica corale Sant’Anna cerca nuovi coristi

La storica corale Sant’Anna di Lugagnano è alla ricerca di voci sia maschili che femminili. Anche chi ha poca esperienza e vuole avvicinarsi alla musica polifonica è il benvenuto: tutti i coristi e il maestro del coro sono pronti ad accogliere e ad accompagnare gli aspiranti coristi in questo nuovo percorso.

Per chiunque avesse del tempo libero e volesse cimentarsi anche per la prima volta con la musica questa è l’occasione giusta: non occorre essere maestri o avere già cantato in passato. Gli ingredienti giusti sono solo amore e passione per il canto, voglia di imparare e di svagarsi in compagnia del bel canto.

Le prove si svolgono il mercoledì dalle 20.30 alle 22.30 nei locali della parrocchia. Chi fosse interessato o chi volesse ulteriori informazioni su questa bellissima attività può inviare una mail a coralesantannalugagnano@gmail.com.