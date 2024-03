Lugagnano, la sfilata di carnevale si tiene in notturna il 13 aprile, era stata rimandata per il maltempo

Lo scorso 10 marzo una giornata piovosa e ventosa aveva impedito che a Lugagnano si tenesse la grande sfilata di carnevale, tanto attesa come ogni anno per il grande numero di gruppi e carri allegorici coinvolti.

Arriva in queste ore la notizia che la sfilata è stata riprogrammata per sabato 13 aprile. Sarà un’edizione particolarmente magica in quanto si terrà in serata, con inzio alle ore 19. Ad organizzare, ovviamente, il Gruppo Carnevale di Lugagnano con il presidente Tiziano Zocca e con il 41esimo Tzigano di Lugagnano Bruno “Tome” Tomezzoli accompagnato dalla sua Tzigana Stefania Cerpelloni.