Lugagnano: “La mia esperienza drammatica con l’ecstasy”: mercoledì la testimonianza di Giorgia. Organizza Verona Domani per Sona

“Nel 1999, all’età di 17 anni, Giorgia Benusiglio ha rischiato la vita dopo aver assunto mezza pastiglia di ecstasy tagliata con veleno per topi. Un trapianto di fegato l’ha miracolosamente salvata e da quel giorno ha deciso di trasformare la sua esperienza in una lezione di vita, sensibilizzando genitori e ragazzi sul consumo di droghe”, racconta Nicolò Ferrari, consigliere comunale di minoranza a Sona e Presidente di Verona Domani per Sona.

Mercoledì 19 febbraio alle ore 20.30 presso il salone parrocchiale di Lugagnano, sarà ospitata Giorgia Benusiglio. Ora ha 37 anni, si è laureata in Scienze della Formazione Primaria all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e da più di dieci anni gira scuole, programmi televisivi e radio per raccontare la sua incredibile storia affinché il suo errore possa essere maestro.

“La sua non è una storia come le altre. Il racconto di Giorgia ha avuto un forte impatto mediatico”. Matrix, Verissimo, Studio Aperto, Maurizio Costanzo show, Iene, Nemo e il docufilm “Giorgia vive” vincitore del premio Cariddi al Taormina FilmFest. “Questo per far capire che averla con noi, nel nostro paese, nella serata del 19 febbraio è un grande onore. Vogliamo dare un segnale forte ai ragazzi che oggi hanno la sua età di ieri, adolescenti e maggiorenni, a non usare mai alcun tipo di droga per non rischiare di sprecare la vita”, afferma Ferrari. L’evento nasce infatti dalla volontà di creare un proseguo dell’opera di Giorgia per far sì che la tematica della droga non passi mai in secondo piano.

L’incontro, moderato proprio da Nicolò Ferrari, sarà aperto a tutti, giovani e genitori, e vedrà la partecipazione anche del Consigliere regionale Stefano Casali e del Presidente di Verona Domani Matteo Gasparato, entrambi sempre attivi nella battaglia che ha come sfidante le tossico-dipendenze.

Sono molte le storie di chi ha commesso errori quasi fatali e ciascuna di queste è di fondamentale importanza per cercare di avere sempre più consapevolezza di cosa significhi affrontare il mondo che ci circonda. Una tematica sicuramente impegnativa e importante che spera di essere piacevole e coinvolgente.