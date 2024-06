Sabato 22 giugno a Lugagnano i residenti del quartiere che insiste su via Generale Dalla Chiesa hanno tenuto nel parchetto del quartiere la tradizionale cena di inizio estate, con annessa anche una ricca lotteria.

Molti i volontari che si sono impegnati per la riuscita della bella serata che, come ogni anno, ha visto una partecipazione numerosa. Anche quest’anno tutto il ricavato è andato in beneficenza ed è stato devoluto alla Lega Italiana Fibrosi Cistica.