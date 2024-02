Nel tardo pomeriggio di ieri primo febbraio a Lugagnano una signora ha perso il controllo della sua autovettura ed è finita contro uno dei lampioni che costeggiano la centralissima via San Francesco, abbattendolo come si può vedere dalla foto.

Questa mattina il lampione è stato messo in sicurezza dalla Polizia Locale di Sona, per evitare che crei un pericolo per passanti e autovetture, ed in giornata verrà rimosso per poi essere, appena possibile, sostituito.