Lugagnano: Iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo parco di Mancalacqua

Hanno preso il via in questi giorni i lavori per la realizzazione di un nuovo parco a Mancalacqua, su una superficie di circa 4 mila metri quadrati, vicino alla zona residenziale di via 7 luglio 1797.

All’interno dell’area verde verranno messe a dimora una trentina di piante ad alto fusto, mentre alcuni avvallamenti sono stati studiati per dare movimento al paesaggio. Dal Comune spiegano che “l’acquisto dell’area e i lavori – completi di panchine, cestini portarifiuti e impianti di illuminazione – sono costati 133 mila euro, frutto di una perequazione”.

Si tratta del primo lotto di un’area a servizi che, secondo le intenzioni dell’attuale amministrazione, potrà venire successivamente ampliata con una ulteriore superficie a parco e la realizzazione di una piazza.

In una zona che è stata protagonista negli anni di una grande espansione abitativa, il nuovo parco è stato progettato come un luogo di socialità e ritrovo. Una volta ultimata, l’opera consentirà anche il passaggio ciclo-pedonale da via 7 luglio 1797 a via Brenta e all’arteria principale di via Mancalacqua.