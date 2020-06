Lugagnano: iniziati i lavori di manutenzione straordinaria presso la Scuola Pellico 1

In questi giorni sono iniziati preso la scuola Silvio Pellico 1 di Lugagnano alcuni interventi di manutenzione straordinaria.

I lavori in corso prevedono le tinteggiature della fascia interna della sala mensa, la ristrutturazione dei bagni con riparazione dello scarico, lo spostamento della recinzione per ampliare l’area gioco bambini della scuola materna e la tinteggiatura del soffitto d’ingresso delle tettoie di accesso alla scuola da via Don Minzoni e via De Gasperi.

I prossimi interventi saranno l’installazione di una tettoia a riparo delle due porte d’ingresso della scuola e il trattamento antiscivolo della rampa di accesso scuola materna.

Questi lavori rientrano nell’ambito dell’accordo quadro per i lavori di manutenzione ai fabbricati comunali, per la quale è stata effettuato l’affidamento a seguito di espletamento di gara per due anni consecutivi alla ditta Effepi Costruzioni con sede a Verona.

“Gli interventi in corso presso la Pellico 1 – spiega il Sindaco Gianluigi Mazzi, anche per rispondere ad alcune critiche emerse quando si è saputo che presso la scuola di Lugagnano verrà realizzata la nuova biblioteca della frazione – erano già stati affidati prima che esplodesse la grave crisi sanitaria del coronavirus. I lavori erano infatti stati programmati in gennaio ed era previsto che venissero eseguiti durante le vacanze estive, come stiamo ora regolarmente facendo”.

