Nella tarda mattinata di oggi 17 febbraio a Lugagnano un drammatico incidente ha visto la morte di una signora, classe 1949, residente nella frazione.

L’auto guidata dalla signora stava percorrendo via Bussolengo, l’arteria che prosegue dopo via Pelacane e collega Lugagnano con il paese confinante quando, forse a causa di un malore della guidatrice, è uscita di strada, è finita contro la rete di confine per rovesciarsi, occupando in parte la carreggiata.

Sul luogo dell’incidente, all’altezza dell’agriturismo Fasoli e poco dopo l’innesto di via Sacharov, sono subito intervenuti i sanitari con un’automedica e un’ambulanza. Chiamati anche i Vigili del Fuoco, che si sono resi necessari per estrarre la donna dall’automobile. Per lei, purtroppo, non vi era però più nulla da fare.

Sul posto anche le forze dell’ordine che stanno accertando le cause dell’incidente. La viabilità e stata interrotta per permettere l’intervento dei sanitari e dei Vigili del Fuoco prima di poter spostare l’automobile.

