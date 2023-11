Lugagnano: In parrocchia tornano le suore. Fanno parte della Congregazione delle Suore Francescane Serve di Maria

Come abbiamo raccontato sull’ultimo numero della nostra rivista, che trovate in edicola e nei punti di distribuzione, da alcune settimane le suore Comboniane che gestivano la scuola materna parrocchiale hanno lasciato Lugagnano, dopo ottant’anni di servizio, per un lungo periodo anche scolastico.

Sabato 21 ottobre alla messa delle ore 18.30 la parrocchia ha accolto, in loro sostituzione, due delle tre religiose (la terza le raggiungerà il prossimo 6 novembre) della Congregazione delle Suore Francescane Serve di Maria. I loro nomi sono suor Saleth e suor Daisylet.

Ha presieduto la cerimonia e celebrato la messa un delegato del Vescovo di Verona, alla presenza della vicesindaco Monia Cimichella, dell’assessore Paolo Bellotti, della generalessa della Congregazione delle Suore Francescane Serve di Maria, dei rappresentanti della associazioni parrocchiali e di un notevole numero di parrocchiani. Il presbitero ha ricordato che “la presenza di una comunità religiosa come quella che viene insediata in questa giornata è una benedizione celeste che potrà portare frutti di bene alla società cristiana e civile”.

Dopo le parole di benvenuto, il curato don Elia Aldegheri ha illustrato le caratteristiche dell’ordine di provenienza delle suore che arrivano a Lugagnano, che fanno parte di 400 comunità presenti in varie parti del mondo, dalla Francia ove risiede la casa madre, all’India, nazione dalla quale provengono.

Le religiose si sono quindi presentate, manifestando sentimenti di riconoscenza per l’incarico ricevuto ed assicurando la volontà di trovare una fattiva collaborazione con la comunità ecclesiale e civile locali.

Il parroco mons. Giovanni Ottaviani ha quindi letto il documento/contratto fra la Parrocchia e la Congregazione di appartenenza delle suore, con la definizione dei compiti affidati alle stesse all’interno della scuola materna e della parrocchia.

Al termine i presenti sono stati invitati a partecipare ad un rinfresco all’aperto dietro la chiesa, per iniziare a conoscere le due nuove arrivate fraternizzando con loro. Le foto del servizio sono di Gaetano Fattori.