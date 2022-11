Lugagnano: In novembre per due notti chiude via Beccarie per lavori sull’autostrada

Per lavori legati all’importante allargamento del sovrappasso della SR62 – in corso in questi mesi – la società Autostrada del Brennero SpA necessita della chiusura a Lugagnano di un tratto di strada adiacente l’autostrada.

Per questo motivo il comandante della Polizia Locale di Sona Mori ha emesso un’ordinanza con la quale ordina la chiusura al traffico del tratto di via Beccarie compreso tra il civico 74 ed il confine con il Comune di Verona dalle ore 21 di giovedì 10 novembre alle ore 6 di venerdì 11 novembre.

La seconda chiusura, sempre su quel tratto di strada, è in calendario dalle ore 21 di giovedì 17 novembre alle ore 6 di venerdì 18 novembre.

L’ordinanza prevede la deviazione del traffico su via Binelunghe, in Comune di Verona, via Sacharov, via Pelacane e viceversa.