Lugagnano. “Il sorriso di Alice”, un pranzo che ha saputo raccogliere la comunità attorno alla solidarietà

Allo scoccare del nono anno dalla sua scomparsa, domenica 15 ottobre a Lugagnano si è tenuta presso il palatennis in Largo Weiler la bella ed importante tradizione del pranzo di beneficenza “Il sorriso di Alice”, in memoria non solo di Alice Belloni ma di tutti coloro affetti da fibrosi cistica in costante lotta per la propria vita.

Il pranzo, andato esaurito pochi giorni dopo l’apertura delle iscrizioni, ha preso il via con una riflessione di Roberto Belloni, il papà di Alice, che ha paragonato le persone che hanno partecipato ad un “prato fiorito”. Belloni, con spirito accorato, ha poi invitato tutti i presenti ad approcciarsi alla malattia non come un limite ma come un’opportunità sia personale che comunitaria.

Per il Comune di Sona sono intervenuti la vicesindaco Monia Cimichella e l’assessore Orietta Vicentini. Con loro presenti anche l’assessore Paolo Bellotti e la consigliera Alessandra Mazzi. Non è mancato anche l’intervento del parroco di Lugagnano mons. Giovanni Ottaviani.

Tutto lo svolgimento del pranzo, ottimo e perfettamente organizzato dal Circolo NOI con una quarantina di volontari tra cuochi e camerieri, è stato contraddistinto da importanti e profondi momenti di riflessione, annunciati dalla colonna sonora del film Rocky.

Significativi anche l’intervento del presidente dell’associazione fibrosi cistica del Veneto Eugenio Bertolotti e il racconto di un’esperienza diretta di malattia raccontata con grande trasporto da Claudio. Andrea Favari ha letto un estratto de “Il piccolo principe” e ha cantato, emozionando tutti, La notte di Arisa.

Come da tradizione, I Capelli Diversi con Marco Signorato e Pierluigi Fior hanno allietato il pranzo con la loro sempre simpatica e coinvolgente musica. Si è tenuta anche una lotteria ricca di premi e di cesti gastronomici, con primo premio un’ambita bicicletta con pedalata assistita. A vigilare sulla sicurezza e sulla salute di tutti i partecipanti la presenza dei volontari del SOS Sona e della Protezione Civile.

Il pranzo è stato realizzato a favore della Onlus Lega Italiana Fibrosi Cistica Veneta ed il ricavato di quest’anno, insieme alla somma raccolta con i biglietti della lotteria, contribuisce al finanziamento di un contratto di lavoro per un’infermiera specializzata in patologia respiratorie presso il centro Fibrosi Cistica di Verona.