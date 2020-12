Lugagnano. Il sindaco sulla situazione del parcheggio selvaggio in Via Liguria: “Invito ad applicare il buonsenso”

Due settimane fa abbiamo raccolto la testimonianza di un nostro concittadino che denunciava una situazione di parcheggio selvaggio presso Via Liguria, nel cuore della zona industriale dietro il centro commerciale La Grande Mela.

A sostare fuori dalle strisce del parcheggio sono soprattutto trattori stradali, ma la situazione di disagio tocca moltissimi cittadini che lavorano in quella zona durante la settimana.

“La questione è sul tavolo del sindaco da parecchi mesi – afferma il primo cittadino Mazzi, contattato dal Baco -. Pertanto, non è la prima volta che la polizia locale esce e sanziona i veicoli non rientranti correttamente nelle apposite zone di sosta. Due settimane prima che venisse denunciata la questione sulla stampa (il 16 dicembre, NdR) – prosegue il sindaco – la polizia locale ha fatto 14 multe. Il fatto è che non sono stati sanzionati solamente i trattori stradali, ma anche i veicoli di molti concittadini che, non trovando posto, hanno parcheggiato al di fuori delle aree confacenti”. E’ il caso, ad esempio, delle tre auto parcheggiate oltre le strisce nella foto in alto.

Il problema della congestione dei veicoli e il disordine nei parcheggi in via Liguria sembra derivi – così spiegano dal Comune – soprattutto dall’attività di un’azienda frontista che opera in servizi integrati di trasporto.

“Ciò che noi, in qualità di amministrazione, stiamo valutando – continua il sindaco Mazzi – è o di continuare con i verbali sanzionatori, penalizzando indistintamente camion e autovetture fuori dalle zone di sosta, o di applicare ordinanze specifiche che vadano a modificare le aree di parcheggio in base alla destinazione del mezzo di trasporto“.

Anche il ricorso a questa seconda opzione provocherebbe qualche disagio logistico soprattutto per i conducenti delle automobili, dato che alcuni parcheggi per auto verrebbero sacrificati per le zone di sosta dei camion, attualmente non tracciate.

“L’invito – conclude il sindaco Mazzi – è di applicare il buonsenso, cercando di sfruttare tutti i parcheggi della via senza concentrarsi all’estremità e anche l’area di sosta per camion a circa 100 metri in linea d’aria”.