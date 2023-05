Lugagnano. Il vescovo Pompili ha benedetto “a distanza” il nuovo campanile della chiesetta della Messedaglia

“Mi son nato ne un paese strano che se ciama Lugagnano, ghè la cesa sensa campanil ma le ore le bate istesso”. Un vecchio adagio recita che “chi canta prega due volte”, amplifica il proprio concetto all’ennesima potenza.

Questo deve aver mosso il cantautore musicista e artista a tutto tondo Andrea Gasparato ad aprire con la frase sopra esposta il brano Lugagnano DOC (canzone che potete ascoltare al termine di questo articolo) che è racchiusa nel meraviglioso cd Séngali, proprio per descrivere il disappunto e la rassegnazione di una comunità – quella di Lugagnano – che si ritrovava una delle chiese più grandi di tutta la provincia di Verona ma mancante del campanile.

L’edificazione della nuova chiesa parrocchiale iniziata nell’ottobre del 1948 vide la conclusione dei lavori nel 1955 ed il primo maggio dello stesso anno venne aperta al culto e intitolata a Cristo Re. Lo sforzo economico straordinario per la sua costruzione presumo fu il motivo principale che non permise all’allora parroco don Enrico Brunelli di erigere anche la torre campanaria che, per non incorrere nello stesso errore/orrore progettuale dei “nemici” storici di Caselle che avevano la chiesa più alta del campanile, pagando per decenni gli sfottò dei lugagnanesi, avrebbe dovuto svettare fino a dove osano le aquile per sovrastare l’imponenza della nuova “cattedrale”.

In quegli anni i contributi statali erano miseri e don Enrico fece miracoli per racimolare aiuto dai parrocchiani, tra cui progettisti e costruttori, che risposero in massa donando lavoro gratuito incessante per anni e aiuto economico per quel che era possibile ad una popolazione che da poco usciva dalle profonde ferite del secondo conflitto mondiale. Giustamente, con i soldi a disposizione si scelse di costruire una chiesa molto grande per andare incontro alle esigenze di una comunità che stava sempre più allargandosi numericamente, sacrificando di conseguenza il campanile.

Tornando ai giorni nostri, proprio per questo motivo, per non vivere il senso di incompiutezza che da troppi anni affligge i lugagnanesi, nel momento del restauro della chiesetta della Messedaglia, avvenuto tra il 2007 ed il 2010, gli abitanti della corte chiesero ed ottennero dall’architetto progettista e direttore ai lavori Dalla Valentina di prevedere la costruzione e futura posa di un piccolo campanile a coronamento di un’opera di ripristino che ha tutt’ora del miracoloso.

Nelle foto sotto il titolo la chiesetta della Madonna del Carmine e San Rocco. Qui sopra il dettaglio del piccolo campanile.

E’ bene ricordare che la rinascita di questo piccolo luogo di culto va attribuita principalmente alla volontà ferrea e cocciuta di Guerrino Fasoli, “el Guera Pastor”, che ha saputo coinvolgere la straripante forza lavoro del gruppo alpini Lugagnano capitanati dal capogruppo Fausto Mazzi ed il sostegno di tante altre persone che hanno donato a titolo completamente gratuito competenze, materiale e lavoro.

Donare senza aspettarsi nulla in cambio è il sentimento nobile e sublime che mosse i nostri antenati ed il filo comune che ha nuovamente riunito un gruppo di persone a far sì che oggi il campanile poggi fiero sul muro perimetrale posteriore della chiesetta della Madonna del Carmine e San Rocco. Pur rispettando la loro volontà di mantenere l’anonimato non possiamo esimerci dall’esprimere a tutti riconoscenza e gratitudine infinite.

E così, dopo tredici anni di gestazione, è venuto il momento anche per l’inaugurazione e la benedizione di questo piccolo campanile al cui interno è issata una campana in bronzo acquistata in una fonderia di Crema, in provincia di Cremona, e donata alla chiesetta dal parroco di Lugagnano mons. Giovanni Ottaviani in memoria della sua cara mamma Rosa Zenari.

La cerimonia ufficiale si è tenuta nella serata di lunedì primo maggio all’interno della celebrazione di apertura del mese mariano di preghiera. Purtroppo il maltempo ha impedito la recita del santo rosario itinerante con processione sino alla chiesetta in località Messedaglia.

Il coro ANA Amici della Baita impegnato il primo maggio a Lugagnano.

Si è svolto tutto comunque in una chiesa parrocchiale gremita di fedeli e con la graditissima presenza del vescovo mons. Domenico Pompili, alla sua prima uscita ufficiale nella comunità di Lugagnano, che al termine della recita del rosario ha proceduto con una solenne benedizione “a distanza“ di campanile e campana della chiesetta della Messedaglia. La serata si è conclusa al salone parrocchiale con una breve esibizione del coro Amici della baita e con un momento conviviale offerto dal gruppo alpini Lugagnano e dall’associazione di volontariato Il dono.

La nuova campana ha iniziato a battere l’ora del mezzodì dal 2 maggio e la nostra speranza è quella che quando tira l’aria da matina anche i paesani di Lugagnano possano godere finalmente del suono di una vera campana e possano festanti esclamare: senti come la canta ben la Rosa dela Mesedaja!