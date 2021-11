Lugagnano: Il gruppo tempo libero anziani giovedì elegge il nuovo direttivo

Giovedì 11 novembre alle ore 17 presso il centro anziani di Lugagnano in via Caduti del lavoro si tiene l’assemblea ordinaria per eleggere il nuovo direttivo, che sarà composto da 9 componenti.

Chi fosse interessato a partecipare, dando il proprio prezioso contributo per le tante attività del gruppo tempo libero anziani, può proporre la propria candidatura direttamente presso il centro.

Giovedì, con l’occasione della festa di San Martino, al termine dell’assemblea il gruppo offre minestrone e castagne a tutti i presenti.