Lugagnano: Il Gruppo Carnevale organizza il “Pranzo dell’Allegria”, per tornare a divertirsi assieme

L’associazione Carnevale Benefico Lo Tzigano organizza per domenica 31 ottobre il “Pranzo dell’Allegria”.

“L’idea – spiega il presidente Tiziano Zocca (nella foto) – è quella di tornare ad incontrarci in un clima disteso e allegro, sempre ovviamente con la massima attenzione alle prescrizioni sanitarie. Con questo pranzo vogliamo dare un segno forte di ripartenza anche per il mondo del carnevale, che ha pagato moltissimo il periodo pandemico e che ha grande voglia di tornare a far divertire grandi e piccoli”.

Il pranzo si tiene alle ore 12.30 presso il palatenda del Circolo Tennis in Largo Weiler a Lugagnano.

Il ricco menù del pranzo prevede un aperitivo di benvenuto, antipasto, due primi, un secondo, dolce, caffè, acqua e vino.

Il pranzo si svolgerà nel rispetto della normativa anti covid, quindi muniti di mascherina e green pass (o tampone da non oltre 48 ore). Adesioni entro mercoledì 27 ottobre. Per info e prenotazioni: Iole cell. 3362864868, Lucia cell. 3319651888.