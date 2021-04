Lugagnano: Il Comune realizza una ciclabile che collega la frazione con la Grande Mela

Ascolta questo articolo

Nel quadro complessivo di miglioramento della qualità urbana, la creazione di una rete di percorsi ciclopedonali dedicati alle utenze deboli e che collegano tutti i punti sensibili del Comune di Sona il Comune di Sona sta per realizzare un percorso protetto lungo via Festara a Lugagnano.

Scuole, impianti sportivi, parchi e piazze ma tra i punti sensibili di Sona figura anche l’area commerciale della Grande Mela. Ogni giorno, sono numerosissimi i pedoni e i ciclisti che percorrono la stretta via che conduce dal paese di Lugagnano al centro commerciale, condividendo la strada con il grande traffico veicolare, spesso anche pesante, in una situazione di costante pericolo.

Finalmente, con l’adozione del Piano Urbanistico Attuativo di via Festara, si procederà con l’attuazione della pista ciclabile come opera compensativa all’interno di un accordo pubblico-privato, portando a compimento quanto l’amministrazione Mazzi aveva inserito nel proprio programma.

“La trasformazione urbanistica di una piccola parte del territorio contribuirà in maniera fondamentale al miglioramento della qualità di vita dei residenti dell’intera frazione — spiega il Sindaco di Sona, Gianluigi Mazzi — Questo percorso ciclopedonale, infatti, consentirà ai concittadini di spostarsi in sicurezza, favorendo la mobilità sostenibile da Lugagnano alla zona commerciale ed industriale”.

Il percorso si svilupperà in sede propria, in totale sicurezza quindi per pedoni e ciclisti. Il progetto prevede l’allargamento della strada sul lato ovest, con la creazione di una pista ciclopedonale larga 2,50 metri separata dalla strada attraverso un’aiuola spartitraffico larga 1,30 metri, dove troveranno arbusti per connotare il percorso anche dal punto paesaggistico e dare un impatto gradevole a chi dovesse accedere al centro urbano di Lugagnano da questa strada.

L’opera sarà realizzata entro il 2021 ed ha un costo pari a poco meno di 300mila euro, interamente coperto dal soggetto privato.