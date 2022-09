Lugagnano: Il Comune realizza un attraversamento pedonale rialzato in via Kennedy

L’amministrazione Mazzi con una delibera di giunta del luglio del 2021 ha approvato il progetto inerente i lavori di manutenzione straordinaria annuale delle pavimentazioni stradali. I lavori sono poi stati affidati, tramite gara d’appalto, ad un’impresa di Verona per un importo di poco meno di 234mila euro.

Successivamente l’amministrazione comunale ha deciso di realizzare, nell’ambito sempre di quei lavori, anche un attraversamento pedonale rialzato su via Kennedy a Lugagnano, in prossimità dell’intersezione con via don Lorenzo Milani.

Scopo dell’intervento è quello di moderare il traffico rallentando i veicoli che, soprattutto in prossimità dell’incrocio semaforico con via Stazione, tendono a percorrere la strada con velocità spesso assolutamente non adeguate al contesto urbano. In quell’area, infatti, insistono poli di aggregazione importanti come il centro parrocchiale e Casa Alice, oltre che costituire la direttrice principale per raggiungere le scuole da parte degli studenti, anche a piedi ed in bici.

Il nuovo intervento è stato quindi inserito nell’appalto e verrà realizzato nella frazione, senza alcuna variazione dell’importo del contratto di appalto grazie alle economie conseguite durante l’esecuzione dei lavori.