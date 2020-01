Lugagnano, il Comune mette in sicurezza la pista ciclabile di via Fiume

Il Comune di Sona ha approvato il progetto di fattibilità’ tecnico-economica del progetto per la modifica del tratto di pista ciclabile in via Fiume angolo via R. Kennedy a Lugagnano.

E’ il primo passo per l’intervento di messa in sicurezza della pista ciclabile che presenta una criticità all’angolo tra le due vie per il pericolo causato dalle automobili che affrontano la curva con una traiettoria troppo stretta arrivando in alcuni casi ad invadere la pista ciclabile stessa.

Il pericolo di incidenti è alto anche perché quel tratto di pista è molto percorso da ciclisti che si dirigono verso gli impianti parrocchiali e verso il polo scolastico Anna Frank.

Il Comune ha già avviato una trattativa con i proprietari dell’area da espropriare che si sono resi disponibili alla cessione bonaria, agevolando e velocizzando l’intervento.

“Con questo intervento si va a risolvere principalmente il problema del pericolo sulla ciclabile che viene invasa dai veicoli in transito – spiega l’Assessore alla viabilità Roberto Merzi -. L’esproprio di una piccola porzione di terreno della proprietà adiacente la strada in corrispondenza della curva, parliamo di circa sei metri quadrati, permetterà di allargare la via e di dividere con una cordonatura a terra la pista ciclabile dalla corsia stradale eliminando ogni interferenza”.

“In secondo luogo, l’allargamento consentirà un più agevole transito degli autobus di linea che percorrono quotidianamente quel tratto di strada. Infine – spiega ancora l’Assessore Roberto Merzi -, anche se i mezzi pesanti non dovrebbero passare dal momento che vige il divieto nel centro abitato, verrà scongiurato il problema causato dalla strettoia che qualche volta ha visto dei mezzi incastrarsi paralizzando l’intero traffico. Si tratta di un intervento atteso da lungo tempo e che finalmente metterà la parola fine alla questione”.

