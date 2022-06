Lugagnano: Il Comune ha sostituito il canestro danneggiato in via Petrarca, spendendo altri mille euro

Era della metà dello scorso aprile la notizia dell’ennesimo atto di vandalismo e danneggiamento in un’area pubblica sul nostro territorio. Quella volta a farne le spese era stato il parco di via Petrarca a Lugagnano.

Nell’unica struttura della frazione dove è possibile giocare a pallacanestro all’esterno, era stato divelto il canestro causando anche il danneggiamento del tabellone.

Il canestro, rotto, ed il tabellone, rovinato, erano stati sostituiti dal Comune meno di due anni prima, il 14 ottobre del 2020, con una spesa di quasi mille euro.

Il canestro ed il tabellone sono stati sostituiti in questi giorni, come si può vedere dalla foto sopra, e l’area quindi torna finalmente con la bella stagione usufruibile per il basket. Per effettuare la sostituzione il Comune ha però dovuto spendere altri mille euro, a carico ovviamente della collettività.

Qui sotto, come era stato ridotto il tabellone.