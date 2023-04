Lugagnano: Il Comune apre “La Casa di Alice” alle associazioni. Al via la manifestazione di interesse

Nel 2022 il Comune di Sona ha acquisito per 850mila euro il complesso immobiliare denominato “La Casa di Alice” (nella foto di Mario Pachera), posizionato alle spalle degli spazi parrocchiali, tra via R. Kennedy e via Don Fracasso a Lugagnano. L’area, denominata “Cittadella delle associazioni”, è stata inaugurata lo scorso 29 giugno.

L’amministrazione comunale ha quindi deciso di concedere una porzione degli spazi all’interno del fabbricato, per una superficie complessiva massima di circa 3.1000 mq, destinandoli a magazzino per deposito materiali e attrezzature e alle associazioni del territorio che ne facciano richiesta, privilegiando le aggregazioni di associazioni e la progettualità di rete.

Inoltre, il Comune ha deciso di permettere l’utilizzo di tali spazi anche ad enti, organizzazioni o associazioni locali che svolgono attività senza scopo di lucro a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che però non rientrano nei requisiti per poter essere qualificate come enti del terzo settore, come ad esempio le associazioni d’arma.

Per questo motivo il Comune procederà a breve con una manifestazione di interesse per individuare gli enti, le organizzazioni e le associazioni interessate all’utilizzo degli spazi all’interno della Casa di Alice privilegiando quelle, come si legge nella delibera, che “maggiormente si contraddistinguono per la loro costante e fattiva presenza sul territorio e la loro interazione con la comunità sonese”.

E quindi piano piano la Cittadella prenderà vita.