Lugagnano: Il Circolo NOI rinnova il direttivo, diciotto i candidati

Arriva un passaggio importante per il Circolo NOI San Giovanni Bosco di Lugagnano: l’elezione del nuovo direttivo che resterà in carica per il prossimo quadriennio.

Le elezioni sono in programma per oggi, mercoledì 19 ottobre, alle ore 20.45 e i candidati sono in diciotto. I primi 15 votati diventeranno i componenti direttivo per il quadriennio 2022-26.

I candidati sono Andrea Aliprandi, Vittorino Armani, Irene Benedetti, Sara Bragantini, Silvia Briggi, Chiara Maria Dell’Amore, Monica Guzzinati, Elia Mazzi, Lorella Olioso, Samuele Olivieri, Luca Pasquali, Francesca Perina, Benedetta Pietropoli, Simone Ridolfi, Enrico Sala, Luca Valicella, Aldo Zandonà e Mattia Zandonà.

Il Circolo NOI di Lugagnano – che come da statuto si impegna nella formazione ed educazione umana e cristiana di giovani, ragazzi, adulti mediante l’attuazione di piani formativi in sintonia con parrocchia, e diocesi; organizza e cura la gestione del tempo libero; promuove la diffusione dello sport, del turismo, della musica e del teatro rivolgendosi a tutte le fasce d’età con una visione cristiana – invita tutti i soci sono a partecipare a questo appuntamento fondamentale, al termine del quale sarà offerto un rinfresco.