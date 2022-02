Lugagnano: I missionari don Eros Zardini e don Giovanni Bendinelli in una serata alla riscoperta dei valori che fondano una comunità

“Tutto passa attraverso l’amore”. Gaio Valerio Catullo? No, don Eros Zardini. Questa è una delle tante “frasi da despéteno” che lui e don Giovanni Bendinelli hanno regalato, con semplicità e allegria, durante l’incontro tenutosi lunedì 31 gennaio presso Casa di Alice a Lugagnano.

Un incontro cui, a causa dell’attuale situazione pandemica, hanno potuto partecipare solamente i tesserati dell’associazione il Dono in modo da circoscrivere il numero dei presenti.

Nel corso della serata i due sacerdoti lugagnanesi, entrambi missionari in Argentina, hanno incantato tutti mentre, tra una battuta e una provocazione, toccavano i più svariati argomenti. I racconti sull’America Latina si sono dapprima affiancati e poi intrecciati alla curiosità, ai dubbi e alle preoccupazioni dei presenti, dando origine in questo modo a un dibattito unico, multietnico e poliedrico.

Si è parlato di missione, di fede, di carità, di Chiesa, ma soprattutto si è parlato di comunità. Un aspetto della nostra quotidianità che un po’ alla volta, in modo così graduale che molti di noi non se ne sono neanche accorti, abbiamo perso. Don Giovanni per questo ci ha raccontato la sua esperienza come missionario, e ha sottolineato anche le difficoltà incontrate nel formare una comunità cristiana, dove, per regimi autoritari, per popoli da sempre abituati a “fare senza Dio” e per mille altri motivi non sembrava esserci una strada. Eppure, partendo da una situazione difficile, quasi impossibile, qualcosa è nato ed è stato anche coltivato. “Quando sotto Natale io e don Eros ci siamo dovuti assentare, abbiamo saputo con gioia che le nostre comunità da sole si sono organizzate per celebrare tutte le festività e per sostenersi nel bisogno”, ha spiegato don Giovanni.

Come recuperare allora quel senso comunitario che un tempo era così vivo e centrale nelle nostre vite? Entrambi i sacerdoti hanno rimarcato l’importanza della parola e dell’ascolto per poter raggiungere questo complicato obiettivo. Una parola che passa attraverso l’azione e, anche, attraverso il Vangelo. “Senza Gesù noi combiniamo poco o niente e la comunità si costruisce a piccoli passi. Richiede tempo, pazienza, ascolto reciproco. In una comunità ci si deve co-educare e per poterlo fare serve fiducia e rispetto”. Così ci ha risposto don Giovanni.

Lugagnano è ben lontano dall’essere il paese perfetto, credo che nessuno di noi nutra dei dubbi al riguardo. Ma fra i tanti difetti dobbiamo riconoscergli un pregio: la dedizione al volontariato.

In un momento storico difficile come quello che stiamo vivendo, in cui l’egoismo avrebbe potuto facilmente prendere il sopravvento, il nostro paese ha invece visto crescere e rafforzarsi il desiderio di aiutare il prossimo. Un desiderio che se prima aveva ispirato la nascita di singole associazioni, ora le sta avvicinando sempre di più, affinché collaborino tra loro.

Che sia questa la soluzione? La carità (“Che è molto di più del fare l’elemosina, butei” ci rammenta don Giovanni) può essere il ponte, il collante, di una comunità? Dovremmo creare una sorta di lega tenuta insieme dal volontariato? Potrebbe funzionare. O forse no. Non c’è un libretto delle istruzioni da seguire, purtroppo. Quel che è certo però è che abbiamo bisogno gli uni degli altri. Pandemia o non pandemia. Non possiamo pensare di farcela da soli.

Ciò che ci ha colpito della testimonianza di don Giovanni e don Eros è stata anche la loro tenacia nel credere a quello che erano chiamati a fare come missionari. A credere in una comunità cristiana nonostante tutte le difficoltà, che forse sono anche più grandi di quelle che possiamo trovare qui. Credere nonostante tutto.

Mettiamoci quindi in ascolto, degli altri e di noi stessi e “viviamo l’insperato, l’inaspettato” come ha suggerito don Eros. Forse perché, come canta Bob Dylan, la risposta è nel vento (“the answer, my friend, is blowing in the wind”), o forse perché ascoltare è semplicemente il modo più veloce per conoscere chi ti sta accanto.

Articolo scritto con la collaborazione di Riccardo Chesini.