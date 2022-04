Lugagnano ha festeggiato gli oltre 40 anni della cooperativa “La Sorgente”

Nel lontano 1980 nasceva in via Volturno a Lugagnano la cooperativa “La Sorgente” ed ora, dopo più di 40 anni, ci troviamo a ricordare questo bellissimo evento sociale che ha permesso a 72 famiglie, principalmente di operai, di costruirsi una casa in momenti in cui il costo degli alloggi era proibitivo ed i tassi di interessi delle banche erano alle stelle.

Il progetto nacque dopo che l’amministrazione di Renato Salvetti, Sindaco di Sona dal 1975 al 1980, con lungimiranza aveva attuato zone PEEP nel Comune e fu portato avanti con molta determinazione e caparbietà dall’allora segretario del P.S.I di Lugagnano Germano Tortella divenuto anche presidente della cooperativa.

I soci “storici” e fondatori furono dodici ma successivamente, visto il buon esito del primo blocco di appartamenti, si decise di proseguire “nell’avventura” ed in otto anni ne vennero costruiti 72 più 5 negozi ed una sala multi-uso.

L’impresa di costruzione era il “Gruppo 4” di Lugagnano ed il progettista l’Architetto Fernando Cordioli. Ogni abitazione è di circa 100 mq dotata di garage (in alcuni casi doppio) e cantina e quindi di dimensioni ottimali, ma quello che più stupisce è che furono realizzati ad un costo di circa 40 milioni di lire, quasi un terzo in meno del prezzo di mercato in quel momento.

Questo fu possibile perché nessuno speculò sulla costruzione degli alloggi e molti prestarono la loro opera gratuitamente. Purtroppo, nel 1985 venne prematuramente a mancare il presidente Germano Tortella ma ormai la strada era stata tracciata e l’eredità passò nelle mani di Osvaldo Castioni che portò a termine il progetto.

Questa è, brevemente, la storia della cooperativa, ma ora ci soffermiamo a ragionare sull’eredità che ci ha lasciato e per fare questo mi trovo a parlarne con alcuni dei figli dei soci fondatori che sono nati e vissuti nel primo condominio, il “Bucaneve”.

Alcuni di loro, come Stefania Tortella, erano piccoli in quel periodo ma lei si commuove ricordando i momenti difficili e le preoccupazioni dei suoi genitori e degli altri amici che non riuscivano ad ottenere credito dalle banche e di come, un pomeriggio d’estate, dopo aver bussato senza successo a vari istituti di credito finalmente il Monte dei Paschi di Siena acconsentiva a dare credito purché venisse documentato uno stato di avanzamento dei lavori.

Un momento di festa di molti anni fa per soci e famiglie della cooperativa La Sorgente.

Tutti i soci diedero fondo ai conti correnti per acquistare i materiali da mettere in un magazzino per poterli mostrare al perito della banca che doveva approvare il mutuo. Ognuno mise a disposizione quello che aveva e da quel momento nacque un legame unico tra queste famiglie, che persiste tuttora nonostante il passare degli anni. Per loro non si trattava solo di costruire la “loro casa” ma tutta la loro vita futura e non a caso tutt’oggi, a parte una, vivono nel condominio ancora le stesse famiglie di 40 anni fa.

Chiara Zardini è stata la prima bambina nata nel condominio ed è l’unica che ci vive ancora. Da come ci racconta la sua infanzia si percepisce che il suo affetto nei confronti dei vicini di casa è qualcosa di unico e straordinario. Lei è stata molto viziata da loro, li chiama zii e zie e ricorda con rimpianto le cene tutti insieme nel giardino sotto casa o nello scivolo che porta ai garage del condominio, non solo per ricorrenze speciali come matrimoni o battesimi che venivano festeggiati da tutti, ma semplicemente per il “piacere di stare insieme”.

Rammenta pure le loro sgridate quando andava male a scuola e come cercassero di aiutarla ognuno a modo suo. Ma è soprattutto nei momenti difficili vissuti purtroppo dalle varie famiglie, per lutti o malattie, che si è dimostrata la loro solidarietà e amicizia e Chiara lo ricorda molto bene.

Mi racconta che la porta era sempre aperta per chi aveva bisogno di aiuto e di come le famiglie si occupavano dei figli dei vicini nel momento del bisogno. Quello che non è mai mancato negli anni sono stati la stima ed il rispetto reciproco, anche nei momenti in cui si sono inevitabilmente verificati episodi di incomprensioni.

Recentemente durante il terribile periodo della pandemia da Covid si sono riscoperti ancora a cercarsi sulle scale, a chiamarsi dai balconi per salutarsi, per sentire come stavano o semplicemente per scambiare una chiacchera.

A confermare le parole di Chiara si uniscono anche Gabriella Dal Corso ed Osvinia Castioni che parlano a nome degli altri figli del condominio e, quando io chiedo se pensano sia possibile il ripetersi di un evento sociale come quello che hanno vissuto, sono fermamente convinti nel sostenere che non si ripeterà mai più e che ritengono di essere stati molto fortunati ad averlo vissuto. Di sicuro porteranno nel loro cuore dei ricordi indimenticabili e lo spirito di comunità che hanno respirato durante la loro infanzia li seguirà per tutta la vita.

In momenti difficili come quelli che stiamo vivendo, nei quali si percepiscono inaridimento nei rapporti umani e carenza di solidarietà, la testimonianza della cooperativa “La Sorgente” rappresenta un meraviglioso esempio e fonte di speranza per il nostro futuro.