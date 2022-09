Lugagnano, gli Alpini festeggiano i trent’anni delle Baita (e la posa della prima pietra del nuovo museo)

Momenti di grande festa per gli Alpini di Lugagnano che ricordano i trent’anni dalla costruzione delle Baita Montebaldo con tre giornate intense e costellate di iniziative il prossimo 9, 10 e 11 settembre.

“Abbiamo voluto fare qualcosa di speciale per questa ricorrenza considerato i due anni di pandemia che ci hanno costretto a limitare le nostre aperture e i contatti umani ma soprattutto per dare la giusta importanza al grande lavoro svolto in questi anni dal gruppo alpini”. Esordisce così il capogruppo Fausto Mazzi (nella foto sopra di Mario Pachera) che, con il solito orgoglio ed entusiasmo, ci espone il programma della festa sottolineando che ogni evento in programma è aperto alla cittadinanza che è calorosamente invitata a partecipare.

Si parte venerdì 9 settembre alle ore 18.30 con la presentazione in Baita del libro “La Baita de Lugagnan 2012-2022 dieci anni della nostra storia”. Il libro racconta appunto gli avvenimenti più importanti degli ultimi dieci anni che hanno visto come protagonisti gli alpini di Lugagnano, divisi per argomento.

Sabato 10 settembre sarà invece dedicato ad accogliere ed intrattenere il coro Ana di Abbiategrasso, in visita nel nostro Comune. Durante la giornata i membri del coro saranno invitati a visitare alcuni luoghi caratteristici del nostro territorio con degustazioni culinarie. Come ci ha raccontato il capogruppo Fausto, questa visita era stata programmata più di due anni fa dopo che il coro “Amici della Baita” era stato ad Abbiategrasso per esibirsi in un concerto, ma è stata più volte rimandata a causa della pandemia.

E’ arrivato finalmente il momento di contraccambiare l’accoglienza eccezionale che avevano riservato ai nostri coristi, che la ricordano ancora con gioia. Sabato sera alle ore 20,30 presso il centro parrocchiale di Lugagnano si terrà la rassegna corale che vede protagonisti i due cori di Abbiategrasso e di Lugagnano, con un intermezzo di cornamuse suonate da Nicola Favari, conosciuto da tutta la comunità per le sue emozionanti esibizioni durante la messa della Vigilia di Natale. Seguirà una cena per i cori presso la Baita degli alpini.

Domenica 11 settembre alle ore 10 sarà celebrata sempre presso la Baita la messa dal cappellano don Rino Massella con l’animazione del coro “Amici della Baita”. Seguirà un momento molto importante e toccante per il gruppo alpini di Lugagnano, che vedrà l’intitolazione della baita ad Arnoldo Cristini, scomparso nel luglio del 2020, che fu uno degli artefici della costruzione nonché il primo capogruppo.

Vero alpino carismatico e grande trascinatore del gruppo, Arnoldo ha saputo incarnare e trasmettere valori e legami inossidabili che vanno ben oltre il trovarsi e lo stare assieme. Essere alpini, infatti, comporta impegno per il territorio, spirito di sacrificio e solidarietà, fiducia in sé stessi e nella comunità di appartenenza con convinzione di avere un ruolo importante nella società nell’aiutare chiunque ne abbia necessità. Questa è l’eredità che ci hanno lasciato Arnoldo e tutti quegli alpini e amici che “sono andati avanti” e che hanno reso possibile la realizzazione di una realtà così importante come la “Baita Montebaldo”.

Seguirà, infine, la tanto attesa posa della prima pietra dell’ampliamento del museo presente all’interno della baita alla presenza delle autorità comunali.