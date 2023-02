Lugagnano: Giovedì in Baita una serata per festeggiare il Corpo degli Alpini

Prosegue a pieno regime anche in questo 2023 la stagione di serate culturali presso la Baita degli Alpini di Lugagnano “Arnoldo Cristini” (nella foto) in via Caduti del lavoro 4.

Il prossimo appuntamento organizzato dalle Penne Nere della frazione si tiene giovedì 16 febbraio con una serata pensata proprio per festeggiare il Corpo degli Alpini.

Vi sarà l’intervento di alcune poetesse locali, con piacevoli intermezzi musicali a cura di Andrea Gasparato.

La serata di giovedì ha inizio alle ore 20.30 e al termine gli alpini offriranno a tutti un piatto caldo. Il Baco da Seta è media partner dell’evento.