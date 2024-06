Lugagnano: Giovedì in Baita si parla di Luciano Dal Cero, partigiano a cui Verona ha dedicato un viale e l’istituto tecnico di San Bonifacio

Prosegue la stagione di serate culturali presso la Baita degli Alpini di Lugagnano “Arnoldo Cristini” in via Caduti del lavoro 4. Il prossimo appuntamento organizzato dalle Penne Nere della frazione si tiene giovedì 27 giugno con una serata storica.

Tema dell’interessante serata è la ricostruzione storica della figura di Luciano Dal Cero. Nato a Monteforte d’Alpone il 7 gennaio 1915, giovane cattolico, aveva intrapreso nel 1943 la conduzione di sale cinematografiche a Roma e la produzione di film a contenuto scientifico rivolti ai ragazzi.

Quando i tedeschi occuparono la Capitale, Dal Cero si rifugiò in Vaticano, poi, entrato in contatto col movimento di resistenza clandestino, riuscì a raggiungere Verona. Qui costituì e animò i primi gruppi partigiani nella Val d’Alpone e a Soave. Arrestato dalla polizia fascista e incarcerato agli Scalzi di Verona (nella stessa cella di Norberto Bobbio), Dal Cero, approfittando di un ricovero nell’ospedale di Soave, nel luglio del 1944 riesce ad evadere e a riprendere la lotta contro i nazifascisti.

Venne ucciso il 29 aprile 1945 a Masi di Gambellara da Alessandro Disconzi partigiano di Roncà, che fu responsabile il successivo 11 maggio 1945 anche della morte del partigiano Adriano Chieppe ucciso con un colpo di fucile Mauser presso la sede del CLN di Roncà. Le indagini appurarono che Dal Cero aveva le prove di attività illecite del partigiano “Nane”, alias Giovanni Tesseiner e del Disconzi e per questo fu ucciso. Il Chieppe sarebbe stato eliminato in quanto testimone scomodo di crimini commessi dal Disconzi.

Lisetta Dal Cero, consigliere comunale e sorella di Luciano, testimoniò al processo e successivamente ribadì che “Luciano fu il primo a trovare i nemici e uno di loro gli sparò in testa facendolo accasciare sotto un albero dove poi arrivò subito un partigiano che lo colpì a sua volta in testa. Quel partigiano era un comunista di Roncà e si chiamava Alessandro Disconzi; sparò a mio fratello perché i suoi comandanti comunisti gli avevano promesso 500mila lire per eliminare mio fratello”.

La Medaglia alla memoria venne consegnata da Alcide De Gasperi, allora Presidente del Consiglio, al padre del partigiano, il 26 aprile 1951. A Dal Cero, a Verona, hanno intitolato un viale. Porta il suo nome, dal 25 aprile 1975, anche l’Istituto tecnico statale di San Bonifacio.

Nel 2019 un gruppo di docenti e studenti di questo istituto hanno intrapreso una ricerca storica sulla figura di Luciano Dal Cero, ricostruendone la vita e hanno prodotto un libro e un documentario. Ed è proprio questo libro ad essere presentato giovedì in Baita.

La serata di giovedì ha inizio alle ore 20.30 e al termine gli alpini offriranno a tutti un piatto caldo. Il Baco da Seta è media partner dell’evento.