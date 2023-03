Lugagnano: Giovedì in Baita serata storica per presentare un libro sugli anni della NATO a Verona

Prosegue a pieno regime anche in questo 2023 la stagione di serate culturali presso la Baita degli Alpini di Lugagnano “Arnoldo Cristini” (nella foto) in via Caduti del lavoro 4.

Il prossimo appuntamento organizzato dalle Penne Nere della frazione si tiene giovedì 23 marzo con una serata storica che ripercorrerà gli anni della NATO a Verona, tra il 1951 ed il 2011.

Nel corso della serata verrà presentato il volume “FTASE. Il comando delle forze terrestri alleate del sud Europa”, a cura dell’autore Leonardo Malatesta. Si tratta della prima opera completa sulla principale realtà militare di Verona durante il periodo della Guerra Fredda.

La serata di giovedì, che sarà introdotta dal generale Gerdardino Di Meo, ha inizio alle ore 20.30 e al termine gli alpini offriranno a tutti un piatto caldo. Il Baco da Seta è media partner dell’evento.