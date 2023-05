Lugagnano: Giovedì in Baita Alpini una serata di storia dedicata alla Verona austriaca

Prosegue a pieno regime in questo 2023 la stagione di serate culturali presso la Baita degli Alpini di Lugagnano “Arnoldo Cristini” in via Caduti del lavoro 4.

Il prossimo appuntamento organizzato dalle Penne Nere della frazione si tiene giovedì 18 maggio con una serata storica dedicata ad un argomento strettamente legato al nostro territorio.

Il Tenente Colonnello Massimo Beccati tratterà, infatti, il tema della Verona austriaca, nei periodi 1798-1805 e 1814-1866.

La serata di giovedì ha inizio alle ore 20.30 e al termine gli alpini offriranno a tutti un piatto caldo. Il Baco da Seta è media partner dell’evento.