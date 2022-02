Lugagnano: Giovedì in Baita Alpini una serata dedicata all’odissea dei soldati veronesi della Acqui a Cefalonia

Dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia, riprende in questa seconda parte dell’inverno la stagione di serate culturali presso la Baita degli Alpini di Lugagnano in via Caduti del lavoro 4.

Il prossimo appuntamento organizzato dalle Penne Nere della frazione si tiene giovedì 17 febbraio con una conferenza storica sulla terribile vicenda dell’eccidio di Cefalonia nel settembre del 1943, con l’odissea dei soldati veronesi della divisione Acqui.

Dopo l’8 settembre, giorno in cui fu annunciato l’armistizio di Cassibile che sanciva la cessazione delle ostilità tra l’Italia e gli alleati anglo-americani, la guarnigione italiana di stanza nell’isola greca si oppose al tentativo tedesco di disarmo, combattendo per vari giorni con pesanti perdite, fino alla resa incondizionata, alla quale fecero seguito massacri e rappresaglie nonostante la cessazione di ogni resistenza. I superstiti furono quasi tutti deportati verso il continente su navi che finirono su mine subacquee o furono silurate, con gravissime perdite umane.

“Con la conferenza storica di giovedì la Baita di Lugagnano riapre finalmente le porte con le serate storiche e culturali – spiega il capogruppo degli Alpini della frazione Fausto Mazzi -. Speriamo ora di poter proseguire con il programma, ritrovando quella normalità che tutti attendiamo da tempo”.

A condurre la serata è il collaboratore dell’archivio di Stato di Verona Silvano Lugoboni e alla conferenza interverrà anche, salvo impedimenti dell’ultimo momento, Olindo Bussi, classe 1921, reduce della divisione Acqui.

La serata ha inizio alle ore 20.30 e per accedere alla Baita è necessario il green pass. Il Baco da Seta è media partner dell’evento.