Lugagnano: Giovedì in Baita Alpini una serata dedicata alle prospettive economiche del 2023

Dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia, è ripresa lo scorso anno – e prosegue a pieno regime anche in questo 2023 – la stagione di serate culturali presso la Baita degli Alpini di Lugagnano “Arnoldo Cristini” (nella foto) in via Caduti del lavoro 4.

Il prossimo appuntamento organizzato dalle Penne Nere della frazione si tiene giovedì 26 gennaio con una conferenza molto interessante dedicata al tema dell’economia. Questo il titolo della serata: “Prospettive economiche. Visioni per il 2023”.

La serata di giovedì, condotta dal dottor Davide Dal Bosco, ha inizio alle ore 20.30. Il Baco da Seta è media partner dell’evento.