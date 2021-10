Lugagnano: Giovedì In baita alpini si parla di solidarietà in una serata dai toni forti

Dopo il lungo stop causato dalla pandemia, tornano presso la baita di Lugagnano le serate culturali organizzate dal gruppo Alpini.

Si tratta di un ritorno importante perché sancisce la fine dell’emergenza più grave, pur dovendo tutti mantenere sempre alta l’attenzione, sia perché gli appuntamenti delle penne nere della frazione erano diventati da molti anni momenti importanti per la vita culturale di Lugagnano.

La serata che si tiene giovedì 21 ottobre prende l’impegnativo titolo di “Il pane è vita” e sarà dedicata al valore della solidarietà e dell’aiuto dei più deboli e del mondo dolente dei migranti in questa fase storica così complessa.

“Anche nella ‘rotta balcanica’ – spiega il capogruppo Fausto Mazzi – gli alpini di Lugagnano, l’associazione il Dono di Lugagnano con Energia e Sorrisi ODV di Vicenza hanno dimostrato di essere al servizio del prossimo. Siamo costruttori di ponti, diffidiamo delle barriere. Sono umiltà, altruismo e coraggio le ricette che condividiamo”.

A condurre la serata, che avrà inizio alle ore 20.30, sarà Giampietro Del Ben. Il Baco da Seta è media partner dell’evento che gode del patrocinio del Comune di Sona.

Per accedere alla baita in via Caduti del Lavoro 4 sono necessari green pass e mascherina.