Lugagnano: Giovedì in Baita Alpini il tenente colonnello Beccati spiega cos’è un esercito oggi, tra mezzi ed armamenti

Dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia, è ripresa con il 2022 la stagione di serate culturali presso la Baita degli Alpini di Lugagnano in via Caduti del lavoro 4.

Il prossimo appuntamento organizzato dalle Penne Nere della frazione si tiene giovedì 23 giugno con una conferenza molto interessante, dedicata ai militari oggi. A cosa sia in epoca attuale un esercito, con anche il confronto con mezzi ed armamenti rispetto agli anni passati. Un tema, purtroppo, di grande attualità alla luce del conflitto in corso in Ucraina.

“Dopo le ultime tre conferenze, dedicate all’eccidio della divisione Acqui a Cefalonia, all’incredibile mondo dei minerali e alle mappe storiche della montagna veronese e ai cento anni della edificazione dei primi monumenti ai caduti a Verona e provincia, prosegue il fitto calendario culturale e storico degli appuntamenti presso la Baita – spiega il capogruppo degli Alpini della frazione Fausto Mazzi -. La nostra intenzione è quella di dare continuità a questi appuntamenti, che vediamo essere molto apprezzati dalla nostra comunità”.

La serata, condotta dal tenente colonnello Massimo Beccati, ha inizio alle ore 20.30 e al termine verrà offerto un piatto caldo a tutti i presenti.

