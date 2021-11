Lugagnano: Giovedì gli Alpini organizzano una serata dedicata ai ricordi della Naia

Dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia, prosegue in questo inizio inverno la nuova stagione di serate culturali presso la Baita degli Alpini di Lugagnano in via Caduti del lavoro 4.

Il prossimo appuntamento organizzato dalle Penne Nere della frazione si tiene giovedì 11 novembre con una conferenza interessante e colorata da un velo di nostalgia. Tema della serata è, infatti, “Vita di caserma, ricordi di Naia…”.

A condurre la serata, che gode del patrocinio del Comune di Sona, è il tenente colonnello Massimo Beccati.

La conferenza ha inizio alle ore 20.30 e per accedere alla Baita è necessario il green pass. Il Baco da Seta è media partner dell’evento.