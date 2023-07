Lugagnano: Giovedì al parco Conti la commedia “Camera a ore” per la rassegna “E…state a Sona”

Giovedì 27 luglio alle ore 21 si tiene il quarto evento della Rassegna estiva “E…state a Sona”, organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Sona.

Nella verdeggiante cornice del parco Franco Conti di Lugagnano andrà in scena, con Il Teatro dell’Attorchio, la commedia “Camera a ore” di Elisabetta Squarcina, tratta dal testo “Kein Auskommen mit dem Einkommen” di Fritz Wempner, con la regia di Ermanno Regattieri.

Uno spettacolo brillante, pieno di situazioni ad effetto che trasferiscono improvvisamente una banale situazione della quotidianità su un piano surreale, proprio come accade nella commedia degli equivoci, dove ognuno agisce all’insaputa dell’altro.

Augusto e Ida, due coniugi pensionati senza figli, per arrotondare la loro misera pensione, decidono di subaffittare la migliore camera del loro modesto appartamento, nel quale vivono da anni circondati da “simpatici e tranquilli” vicini. La convinzione è che questa entrata potrà alleggerire la loro economia domestica e, se proprio non arriveranno a coronare il sogno di andare in vacanza al “Grand Hotel”, almeno riusciranno a concedersi qualche buon piatto “di lesso con la pearà”. Un bell’annuncio sul giornale ed ecco risolto il loro problema!

I primi a rispondere sono: Claudio Trevisan, un ragazzo di buona famiglia in rotta con il padre vedovo che si vuole risposare, e Lisa Filippi, segretaria di belle speranze vittima costante dell’immotivata gelosia della moglie del suo datore di lavoro, la signora Sboldrin.

Ognuno dei due potrebbe portare in quel modesto appartamento tutto il loro vissuto e sconvolgere involontariamente la vita dei due coniugi. Quale sarà l’inquilino ideale per risolvere i problemi economici dei due pensionati?

A questa domanda Augusto e Ida trovano involontariamente un’insolita soluzione! Da qui in poi la vicenda si complica, e non poco, con un susseguirsi di equivoci e colpi di scena che porteranno i due pensionati molto lontano dalla loro routine quotidiana. Il tutto colorato dalle liti con Amabile, inquilina impicciona del piano di sopra e dai conseguenti tentativi del marito Leone di ristabilire la pace.

Ingresso libero, fino ad esaurimento posti a sedere.