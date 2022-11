Lugagnano: Fino a domenica raccolta straordinaria di cibo e prodotti per l’igiene per l’Emporio Solidale

Si celebra domenica 13 novembre 2022 la VI Giornata Mondiale dei Poveri che Papa Francesco ha dedicato al tema “Gesù Cristo si è fatto povero per voi” (cfr 2 Cor 8,9).

La povertà, uno stato sociale che purtroppo è sempre più presente, una condizione che in un mondo ideale non dovrebbe esistere ma essere sconfitta per far sì che ognuno possa avere la possibilità di vivere dignitosamente e portare a compimento i propri personali progetti.

I molteplici accadimenti di questi anni hanno ulteriormente peggiorato la situazione per moltissime persone, letteralmente messe in ginocchio dall’impossibilità di avere un minimo di sostentamento.

La comunità parrocchiale di Lugagnano aderisce a questa giornata contribuendo, con la raccolta di alcuni prodotti specifici e di prima necessità, ad aiutare l’Emporio Solidale della Caritas (nella foto), presente nella frazione in via Nascimbeni.

Si tratta di un market solidale, a cui possono accedere le persone in condizioni di fragilità economica residenti nei Comuni di Sona e Sommacampagna. Gli utenti possono fare spesa scegliendo autonomamente i prodotti dagli scaffali e, una volta arrivati alla cassa, “pagano” con una tessera punti di cui vengono dotati.

Un’opera di bene a cui tutti possiamo contribuire e quindi fino a domenica prossima 13 novembre è possibile portare in chiesa a Lugagnano, sul tavolo di fianco all’altare a destra, alcuni prodotti alimentari quali olio di oliva, tonno in scatola, zucchero, pasta, pomodoro per esempio, o prodotti per l’igiene personale (dentifricio, spazzolino da denti, bagnoschiuma, etc.).

Naturalmente, se lo si desidera, si potrà portare ciò che si vuol donare anche direttamente all’Emporio.

Un gesto molto semplice, ma di grande coraggio perché paradossalmente arricchisce chi lo compie e di conseguenza chi lo riceve. Siamo una comunità molto attiva nel volontariato e nell’aiuto al prossimo, non fermiamoci proprio adesso. Il bene genera bene, sempre.