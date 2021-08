Lugagnano: Emozioni, musica e solidarietà alla presentazione del libro sulla storia del Club Il Giardino

Serate cariche di emozioni, energia e passione quelle di sabato 31 luglio e domenica 1 agosto al civico 82 di Via Cao del Prà a Lugagnano: presso la sede del circolo club Il Giardino le note cantate e suonate da parte di decine di artisti hanno echeggiato per diverse ore in quel “garage” trasformato in una inedita e bellissima sala concerti.

L’occasione è nata dalla presentazione del libro “Ma questo è un garage!”, scritto da Giamprimo Zorzan di Lugagnano, in cui sono stati messi nero su bianco le esperienze, le emozioni, le persone e i ricordi che sono ruotati intorno a questa straordinaria realtà musicale, dopo ben vent’anni dal primissimo concerto.

“Le due serate hanno avuto una bellissima partecipazione da parte della cittadinanza e di molti appassionati – ci racconta con emozione Giamprimo –; le vendite del libro, inoltre, sono state superiori alle attese, sicché dovremo procedere con una ristampa“.

Il locale durante la presentazione del libro

Dietro questo appassionante e laborioso lavoro non manca, inoltre, il fine sociale e solidale: “Parte del ricavato delle vendite del libro ‘Ma questo è un garage!’ viene devoluta al SOS di Sona – continua Giamprimo – Grazie anche all’incasso del bar e all’offerta libera di molte persone nel fine settimana del 31 luglio e 1 agosto abbiamo raccolto complessivamente 1.700 euro, che abbiamo interamente devoluto al SOS per l’acquisto di due defibrillatori”.

Giamprimo rivolge un particolare ringraziamento ai cuochi e al personale del bar che in quelle due serate “hanno messo a disposizione il loro tempo per creare un bel clima conviviale. Ringrazio di cuore, infine, i musicisti che anche da svariate province italiane hanno raggiunto Il Giardino e suonato gratuitamente per gli ospiti che hanno partecipato“.

Occasioni di questo tipo fanno bene al territorio e alla comunità in cui viviamo: il consolidamento di amicizia e solidarietà tra le associazioni crea un valore aggiunto sotto molteplici aspetti. “Nei momenti in cui tutti i sensi sono rivolti al vivere la vita con spensieratezza e leggerezza – affermano Pierluigi Briggi e Alfredo Cottini del SOS di Sona –, buttare un pensiero alla solidarietà e al sostegno di chi si occupa del bene comune è essere e sentirsi parte di questo bene comune“.

Tra i musicisti esibitisi in quel fine settimana vi è stato anche il nostro Giovanni Signorato, di cui condividiamo l’esecuzione in acustico del bellissimo e trascinante brano Afterglow di Ed Sheeran. Buon ascolto!