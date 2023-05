Lugagnano: Dopo quattro lunghi anni torna a tutta forza il memorial Bone&Barbi’s friends

Nato nel 2010 per ricordare la prematura scomparsa di un giovane ragazzo di Lugagnano, Matteo Bonesoli, volge quest’anno alla sua decima edizione. Dal 2018 il torneo ricorda con affetto anche Andrea Barbieri, concittadino e bandiera del Calcio Lugagnano a cui ha donato grinta ed entusiasmo anche negli ultimi suoi mesi di vita.

Gli amici di Matteo e Andrea in questi anni non li hanno mai dimenticati, ma sono stati costretti a rinunciare a promuovere ed organizzare l’evento a causa della pandemia mondiale che ci ha travolto. Quest’anno però sono pronti a darsi da fare per rendere questa decima edizione unica ed indimenticabile.

L’evento si terrà il 17 giugno prossimo presso il campo comunale B. Guglielmi in via Stadio, a Lugagnano. Dalle 9.30 fino alle 19 squadre di calcio a cinque si sfideranno in un torneo ricco di colpi di scena; contestualmente verranno allestiti anche campi per il green volley con squadre e sfide altrettanto avvincenti. A seguire ci saranno le premiazioni.

La giornata verrà animata da musica e stand gastronomici per garantire a partecipanti e spettatori intrattenimento e momenti conviviali all’insegna dell’amicizia. Come nelle precedenti nove edizioni, il ricavato dell’evento verrà devoluto in beneficienza.

Le iscrizioni per partecipare con la propria squadra al torneo di calcio o volley sono aperte fino a domenica 28 maggio contattando gli organizzatori Stefano Zardini 348-7998643, Marco Barbieri 346-3703870, Matteo D’Amario 347-2494238.