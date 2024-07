Lugagnano: Dopo le segnalazioni la Polisportiva Vivosport sistema l’area sportiva di via Le Mase

Qualche giorno abbiamo pubblicato la lettera di un lettore che segnalava lo stato di abbandono dell’area sportiva di via Le Mase a Lugagnano, alle spalle dei campi di calcio, con erbacce alte anche un metro ed immondizia ovunque.

A quella lettera aveva subito risposto Franco Castagna, il presidente della Polisportiva Vivosport Lugagnano, che ha in gestione l’area, per segnalare come vi fossero stati dei problemi dovuti sia alle condizioni climatiche sia ad un’attrezzatura per la manutenzione insufficiente. Ma assicurando un pronto intervento.

Pronto intervento della Polisportiva che c’è stato in quanto già ieri, come ci ha segnalato un altro lettore, l’area risulta pulita e sistemata, pronta per essere utilizzata al meglio da chiunque intendesse cimentarsi con le attività sportive, come si può vedere dalle foto.