Lugagnano: Don Elia ha benedetto il grande presepe in piazza della chiesa

Questa sera, 7 dicembre vigilia della festività dell’Immacolata Concezione, dopo la messa delle 17 si è tenuta a Lugagnano la benedizione del grande presepe allestito come da tradizione in piazza della chiesa. Anche quest’anno la parrocchia ha scelto di tenere una cerimonia semplice e limitata, per evitare pericolosi assembramenti in una stagione pandemica ancora complessa.

A benedire il presepe il curato don Elia Aldegheri (nelle foto di Mario Pachera), che nel suo intervento ha sottolineato l’importanza del lavoro prezioso dei volontari della parrocchia che hanno realizzato questa bellissima e suggestiva opera.

E’ di opera rilevante si tratta veramente, considerato che la sua realizzazione ha richiesto il lavoro importante di più di quindici giorni di un gruppo di abili volontari, tra i quali Giampaolo Badin, Giuseppe Simonetti e Renzo Perina. Vera anima del presepe è sicuramente Bruno Zerpellon, che già aveva iniziato a progettarlo la scorsa estate.

Alla base del presepe uno striscione ricorda il lavoro prezioso dell’associazione Il Dono, richiamando tutti coloro che si fermeranno ad ammirarlo ad un impegno nella solidarietà verso i fratelli meno fortunati.

Ora si può dire che il Natale a Lugagnano ha aperto ufficialmente le sue porte.