Lugagnano: Domenica tornano i banchetti di Natale in piazza della Chiesa

In questi giorni ci stiamo immergendo completamente nel periodo natalizio e, a segnare l’apertura di questa stagione, tornano domenica 3 dicembre in piazza della chiesa di Lugagnano i banchetti di Natale, dalle 8 alle 12.

Ad organizzare i banchetti, come da tradizione, i gruppi parrocchiali e le associazioni del territorio. Ants, Gruppo Alpini, Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo di Lugagnano, Azione Cattolica Ragazzi, Lega Italiana Fibrosi Cistica, Compagni di Jeneba, Centro Aiuto Vita, Scout di Lugagnano, Comitato Genitori Scuola dell’Infanzia don Fracasso e Gruppo Madri Cristiane sono le realtà coinvolte da questa bella iniziativa.

Quello di domenica a Lugagnano è sicuramente un appuntamento da non perdere per vivere un momento di comunità, nel segno delle festività natalizie, e per contribuire a sostenere la parrocchia e le nostre associazioni.