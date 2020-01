Lugagnano: domenica si vota il trentottesimo Tzigano, la sfida è tra “Bounty” e “Fischietto”. E poi via con gli appuntamenti del carnevale

Giornata di importanti votazioni carnevalesche quella di domenica prossima 26 gennaio a Lugagnano.

Dalle ore 8.30 alle ore 12.30, infatti, in Piazza Battaglione Alpini saranno aperte le urne (elettroniche, come da lunga tradizione) per scegliere il trentottesimo Tzigano di Lugagnano, il successore dello Tzigano uscente Giancarlo “Bustri” Parolini, che era accompagnato dalla moglie Sonia Cordioli.

A sfidarsi saranno con il numero 1 Graziano Mariotto detto “Bounty”, accompagnato da Giovanna Iamundo, e con il numero 2 Marco Gatteri detto “Fischietto”, accompagnato da Giuliana Pulliero (nella foto)

Grazie proprio alla modalità elettronica, appena dopo la chiusura del voto si saprà immediatamente il nome del nuovo Tzigano.

Le elezioni di domenica daranno ufficialmente il via alla stagione carnevalesca della frazione, che proseguirà domenica 16 febbraio con “Carnevale Assieme” presso la Baracca Friuli, venerdì 21 febbraio con la “Festa della Mascherina” al Teatro Parrocchiale, domenica 8 marzo con la “Festa della Donna”, venerdì 13 marzo con la Cena di Carnevale e sabato 14 marzo con la sfilata alla Grande Mela e il rinnovo del gemellaggio con Weiler.

Per concludere con l’appuntamento più importante: la grande sfilata di Lugagnano di domenica 15 marzo.