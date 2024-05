Lugagnano: Domenica passione motori con il quinto raduno di Fiat 500 ed auto storiche

Lugagnano si prepara ad accogliere il quinto raduno dedicato alle mitiche Fiat 500 e alle auto storiche, un evento imperdibile per gli appassionati del mondo dell’automobile d’epoca. La giornata, organizzata dall’associazione 100% Cinquecento di Lugagnano con il patrocinio del Comune di Sona, promette emozioni e divertimento per tutti gli amanti dei motori e della storia automobilistica italiana.

Il raduno avrà luogo domenica 12 maggio e prevede un programma ricco di eventi e attività. Il ritrovo è previsto alle 8.30 nel centro di Lugagnano, in via 26 aprile. Per la prima volta quest’anno a dare il via alla manifestazione sarà lo Tzigano di Lugagnano. Non perdete quindi l’opportunità di assistere a questo evento organizzato all’insegna della passione e della bellezza delle auto d’epoca.