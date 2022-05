Lugagnano: Domenica in parrocchia si festeggiano i 50anni del prezioso Gruppo del Malato

Domenica prossimo 22 maggio la comunità di Lugagnano festeggia il cinquantesimo di una delle realtà più longeve e preziose della frazione: il Gruppo del Malato.

Il programma della giornata prevede alle 15.30 la recita del santo Rosario e alle 16 la messa celebrata dai sacerdoti di Lugagnano e da altri sacerdoti che hanno seguito il gruppo in questi cinquant’anni.

Nel corso della messa si terrà anche il rito dell’unzione di malati e al termine verrà consegnato a tutti i presenti un pensiero, a ricordo di questo importante anniversario.

“Invitiamo tutta la comunità ad unirsi in chiesa attorno ai nostri cari ammalati, anziani e a quanti vivono in solitudine per una mezza giornata di festa a loro dedicata – spiega il responsabile del gruppo Mario Nichele (nella foto di Mario Pachera) -. Noi volontari da 50 anni siamo vicini ai nostri malati, dedicando del nostro tempo e aiutandoli con gesti di amore e carità. Partecipate e portate i vostri cari che hanno il desiderio di essere presenti a questo bell’evento, anche per rivedere persone loro amiche”.

Il Gruppo del Malato di Lugagnano ha origine dall’iniziativa di alcune donne che nel 1972, cinquant’anni fa, al rientro da un pellegrinaggio a Lourdes, hanno sentito il bisogno di adoperarsi per aiutare i malati che abitavano nel loro stesso paese.

Così con l’aiuto di alcuni giovani hanno cominciato ad occuparsi costantemente delle persone malate e bisognose di aiuto. Lentamente il gruppo si è ampliato e ha proseguito negli anni la sua attività incessantemente.

Lo statuto del Gruppo prevede che i volontari, combinati in coppia, si occupino dei malati in affidamento per tutto il periodo dell’anno. Come? Facendo loro visite di cortesia, raccogliendo le loro necessità e cercando nei limiti del possibile di risolverle, recandosi in ospedale o alle case di riposo, facendo le notti o le somministrazioni dei pasti durante eventuali ricoveri ospedalieri, portando conforto, sorrisi e affetto.

L’obiettivo primario è proprio questo: andare nelle case dei malati e portare solidarietà per farli sentire parte della comunità, non degli esclusi.