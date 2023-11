Lugagnano: Domenica grande marronata in Baita con gli Alpini (e non mancheranno trippe e codeghin)

Il sempre attivo Gruppo Alpini di Lugagnano organizza per domenica 12 novembre un vero classico per la stagione autunnale: la “Grande marronata” presso la Baita Montebaldo “Arnoldo Cristini”, in via Caduti del lavoro.

“E’ sempre un piacere per noi proporre questi appuntamenti per la nostra comunità – spiega il capogruppo delle penne nere di Lugagnano Fausto Mazzi -. L’invito che facciamo a tutti, quindi, è quello di passare a trovarci per trascorrere un momento di serenità con noi”.

L’evento si tiene dalle ore 11.30 alle 18 e gli Alpini di Lugagnano, oltre a proporre squisiti marroni per tutti, prepareranno anche trippe e codeghin con la pearà. Appuntamento da non perdere, quindi.