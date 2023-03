Lugagnano: Domenica al via il “Mercatino dell’uso e del riuso” sulla strada principale

Prende il via domenica 12 marzo in via per ora sperimentale l’iniziativa del “Mercatino dell’uso e del riuso” a Lugagnano, lungo la centralissima via XXVI aprile, con orario dalle 10 alle 16. Una giornata da trascorrere all’aria aperta anche come giornata ecologica.

Nelle intenzioni degli organizzatori il mercatino vuole assumere valore di strumento culturale, approccio ad una nuova economia per favorire il riutilizzo e lo scambio di beni estendendo il loro ciclo di vita e diminuendo la produzione di rifiuti. Per partecipare con un proprio punto di esposizione e vendita è necessario accreditarsi in Comune a Sona.