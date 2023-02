Lugagnano: Danni alla statua del Bambin Gesù, arrivano le scuse pubbliche al sindaco di Sona

Ha avuto un epilogo sereno quanto accaduto lo scorso gennaio, nella frazione di Lugagnano, con le scuse che i ragazzi coinvolti, assieme alle loro famiglie, hanno portato simbolicamente a tutta la comunità attraverso l’incontro con il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi.

La sera del 14 gennaio alcuni adolescenti avevano rovinato, maneggiandola maldestramente, la statua del bambino Gesù posta nel presepe allestito nella piazza della chiesa della frazione. Il gesto era stato ripreso dalle telecamere, motivo per cui si hanno ben chiare le dinamiche e le persone coinvolte.

L’incidente ha scosso la comunità in quanto la statua, oltre che essere un simbolo religioso ed avere un valore affettivo, era stata acquistata dall’unione delle forze dei commercianti locali. E’, pertanto, comprensibile il profondo dispiacere. Oggi, però, arriva la notizia che chiude il cerchio e fornisce un elemento forte di speranza.

I ragazzi coinvolti si sono, infatti, rivolti dapprima a don Elia, curato di Lugagnano, ed insieme hanno incontrato in sala giunta a Sona il primo cittadino di Sona.

“Nonostante il timore e la timidezza iniziali, i giovani hanno raccontato l’accaduto ed ammesso la loro responsabilità – ci spiega il sindaco Mazzi – quindi si sono scusati per quanto successo, chiedendo come poter rimediare e proponendosi di aiutare, il prossimo Natale, i volontari che si occupano del presepe ad allestirlo per le future festività. Inoltre, due genitori si sono anche resi disponibili offrendo il loro contributo economico per l’acquisto di una nuova statuina“.

“Si tratta di un gesto, questo pentimento, che porta speranza e manda un monito importante per tutta la comunità – conclude Mazzi -: voglio elogiare i ragazzi per aver portato le loro pubbliche scuse, sono certo che abbiano effettuato le loro doverose riflessioni al riguardo e, devo dire, si sono mostrati consapevoli e sinceramente dispiaciuti“.